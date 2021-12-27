Россияне вспомнили о популярных советских детских играх

Воспоминания россиянина о том, в какие популярные детские игры играли в послевоенной Москве, нашли отклик у пользователей сети. Мужчина рассказал об этом на своей странице в Facebook.

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«Повальным увлечением пацанов были воздушные змеи. Дело это совсем непростое, надо на лист папиросной бумаги крест-накрест приклеить легкую дранку и на нитке вдвоем пытаться против ветра запустить своего красавца», — поделился автор топика. Мужчина рассказал, что из-за популярности воздушных змеев в районе Черкизово все провода были опутаны мотками ниток.

Кроме того, дети массово играли в салки во дворах. Автор отметил, что зачастую подвижной игре мешали бельевые веревки с развешенными на них пододеяльниками. «Зимой мальчишки до крови царапали себе физиономии замороженными как наждак простынями», — вспомнил мужчина, добавив, что белье с мороза источало «непередаваемый и уже давно всеми забытый» аромат.

Комментаторы узнали в рассказе свое детство и молодость. «Мне 75. Все было именно так», «Как хорошо вы написали. И спасибо, что напомнили то время», — заностальгировали пользователи сети.

Ранее воспоминания россиянки о детстве в московском спальном районе тронули и восхитили пользователей сети. Многие отметили, что ушедшая эпоха действительно была другой.