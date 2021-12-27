В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Россияне вспомнили о популярных советских детских играх

Воспоминания россиянина о том, в какие популярные детские игры играли в послевоенной Москве, нашли отклик у пользователей сети. Мужчина рассказал об этом на своей странице в Facebook.

Россияне вспомнили о популярных советских детских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повальным увлечением пацанов были воздушные змеи. Дело это совсем непростое, надо на лист папиросной бумаги крест-накрест приклеить легкую дранку и на нитке вдвоем пытаться против ветра запустить своего красавца», — поделился автор топика. Мужчина рассказал, что из-за популярности воздушных змеев в районе Черкизово все провода были опутаны мотками ниток.

Кроме того, дети массово играли в салки во дворах. Автор отметил, что зачастую подвижной игре мешали бельевые веревки с развешенными на них пододеяльниками. «Зимой мальчишки до крови царапали себе физиономии замороженными как наждак простынями», — вспомнил мужчина, добавив, что белье с мороза источало «непередаваемый и уже давно всеми забытый» аромат.

Комментаторы узнали в рассказе свое детство и молодость. «Мне 75. Все было именно так», «Как хорошо вы написали. И спасибо, что напомнили то время», — заностальгировали пользователи сети.

Ранее воспоминания россиянки о детстве в московском спальном районе тронули и восхитили пользователей сети. Многие отметили, что ушедшая эпоха действительно была другой.

Последние новости
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители