Треть россиян собираются подрабатывать в 2022 году

Более трети россиян собираются подрабатывать в будущем году. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период 20-24 декабря среди 1 902 россиян.

Около 34% респондентов сообщили, что собираются подрабатывать в 2022 году. При этом 22% из них уже имеют подработку, а 12% только планируют начать совмещать основной вид деятельности с дополнительным.

Главные причины для подработки, по свидетельству участников опроса: нехватка зарплаты на жизнь и пропитание - 44,1%, кредитные и ипотечные долги - 17,6%, наличие свободного времени, что позволяет увеличить доход - 29,4, есть собственный бизнес, который можно совмещать с другой деятельностью для заработка - 8,8%.

Порядка 44% имеющих подработку респондентов отметили, что тратят на дополнительную занятость не более 5 часов в неделю, 29% имеют непредсказуемый временной график, 12% - уделяют второй работе до 10 часов в неделю, 15% - более 10 часов.

Основными сферами для подработки респонденты считают IT-сектор, сферы искусства и развлечений, образования, изучения языков. Участники опроса сообщили, что наименее трудозатратные варианты для дополнительного заработка можно найти в областях финансов, медицины и услуг.