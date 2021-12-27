В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител

В Москве 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 получили препарат на основе антител. Среди них есть дети. Ранее препарат показал высокую эффективность. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.
По ее словам, в настоящее время в Москве очень активно применяются вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые специалисты начали их применять летом при заболевании беременных, относящихся к высокой группе риска.
Как утверждает Ракова, все женщины, которые прошли терапию, родили здоровых детей, никто из них не угодил в больницу, хотя в связи с сопутствующей патологией у них были очень высокие риски.
Заместитель мэра рассказала, что в начале осени применение моноклональных антител расширилось и на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания. Ракова пояснила, что для этого была создана целая система из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. С ноября моноклональные антитела стали применять на детях, также имеющих серьезные сопутствующие заболевания. Для них был создан такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой.
«Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо», — заключила Ракова.