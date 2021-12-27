В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител

В Москве 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 получили препарат на основе антител. Среди них есть дети. Ранее препарат показал высокую эффективность. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

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По ее словам, в настоящее время в Москве очень активно применяются вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые специалисты начали их применять летом при заболевании беременных, относящихся к высокой группе риска.

Как утверждает Ракова, все женщины, которые прошли терапию, родили здоровых детей, никто из них не угодил в больницу, хотя в связи с сопутствующей патологией у них были очень высокие риски.

Заместитель мэра рассказала, что в начале осени применение моноклональных антител расширилось и на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания. Ракова пояснила, что для этого была создана целая система из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. С ноября моноклональные антитела стали применять на детях, также имеющих серьезные сопутствующие заболевания. Для них был создан такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой.