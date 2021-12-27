Объявлены пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов

Москва, Московская область и Татарстан станут пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта. Их выдача начнется с начала 2023 года. Электронные компоненты такого документа уже прошли технические испытания, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он сообщил, что цифровой паспорт станет аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. В память смарт-карты можно будет внести другую информацию, которую пожелает пользователь, например, СНИЛС, ИНН или номер водительского удостоверения.

Чернышенко отметил, что на карте будет несколько степеней защиты от подделок, на нее нанесут фотографию человека и его персональные данные. Все подготовительные мероприятия будут завершены к концу следующего года.

Вице-премьер также заявил, что системный проект цифрового паспорта уже готов, бланк и микросхема успешно прошли технические испытания. Он сообщил, что Москва, Московская область и Татарстан были выбраны в качестве пилотных регионов в связи с высокой технологической готовности к использованию такого рода документов.