В трех регионах начнут выдавать электронные паспорта

Внедрять цифровые паспорта начнут в пилотном режиме в Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдача таких документов запланирована на начало 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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Он напомнил, что цифровой паспорт является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, которая имеет несколько степеней защиты, внесут персональные данные гражданина и его фото.

При желании в память карты можно будет занести такую информацию как СНИЛС, ИНН и номер водительского удостоверения. Замена бумажного носителя останется выбором каждого россиянина, но «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя», отметил Чернышенко.

Он уточнил, что системный проект электронного паспорта уже готов, проведены технические испытания электронных компонентов — микросхемы и бланка.

— Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан, — рассказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что пользоваться электронным документом при этом можно будет в любой точке страны, передает РИА Новости.