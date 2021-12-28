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2 часа назад

Иммунолог: госпитализации при «Омикроне» снизились почти вдвое

В странах, где распространен штамм корнавируса «Омикрон», число госпитализаций снизилось почти в два раза по сравнению с «Делтой». Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Число госпитализаций при «Омикроне» снизилось вдвое
Фото: ReutersReuters

«По последним данным британским, датским и американским, снижен риск госпитализации при „Омикроне“. От 1,6 до 1,8 ниже, чем для „Дельты“. Мы приблизились по госпитализации к уровню „Альфы“. Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или поставил вакцину. Иммунитета хватает, чтобы предотвратить тяжелое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться», — сказал Николай Крючков.

Он не исключил, что ситуация может измениться.

«Болеют в основном молодые. Если перекинется на пожилых, не факт, что мы увидим такую же картину. Это свойство популяции, куда он пришел», — отметил иммунолог.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев согласился с тем, что «Омикрон» гораздо легче переносят те, кто уже сталкивался с COVID-19.

«Действительно, если у вас уже есть иммунитет к коронавирусу, то вероятность тяжелого течения резко уменьшается, если вы заразились „Омикроном“. Я бы исходил из того, что „Омикрон“ — не легче, чем остальные варианты, но он гораздо легче переносится, если у вас есть иммунитет к коронавирусу. Для вакцинированных и ранее переболевших, он не на столько страшен», — уточнил Скулачев.

Общество,Максим Скулачев,Николай Крючков,МГУ,
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