Число госпитализаций при «Омикроне» снизилось вдвое

«По последним данным британским, датским и американским, снижен риск госпитализации при „Омикроне“. От 1,6 до 1,8 ниже, чем для „Дельты“. Мы приблизились по госпитализации к уровню „Альфы“. Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или поставил вакцину. Иммунитета хватает, чтобы предотвратить тяжелое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться», — сказал Николай Крючков.