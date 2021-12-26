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43 минуты назад

Ушел из жизни российский актер озвучки Андрей Ярославцев

Известный актер озвучки Андрей Ярославцев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили осведомленные источники.

Ушел из жизни российский актер озвучки Андрей Ярославцев
Фото: YouTubeYouTube

Ярославцев стал знаменит благодаря своей работает в кинофраншизах «Гарри Поттер» и «Трансформеры». В первой он озвучил директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора, во второй — предводителя десептиконов Оптимуса Прайма.

«Сегодня, 26 декабря на 65-ом году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — сообщил коллега Ярославцева актер Дмитрий Череватенко.

По его словам, причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру Ярославцев принял участие в создании 240 кинофильмов.

Общество,Дмитрий Череватенко,Андрей Ярославцев,Гарри Поттер,
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