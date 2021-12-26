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41 минуту назад

Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19

Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инфо для тех, кто хочет защититься перед грядущей (видимо массовой) волной коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю: после второй дозы вакцина защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител так же через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, и вероятно даже и к «омикрону», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

Общество,Александр Мясников,ВОЗ,
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