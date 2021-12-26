Письмо члена ЕСПЧ о 9-летней студентке МГУ возмутило ее мать

Наталия Теплякова, мать девятилетней студентки МГУ Алисы, ответила члену СПЧ, академику Александру Асмолову, призвавшему приостановить учебу девочки.

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«Уважаемый г-н Асмолов! А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» - написала Наталия Теплякова в ЖЖ.

В воскресенье стало известно, что Александр Асмолов – член СПЧ, академик РАО, профессор, вице-президент Российского общества психологов – написал открытое письмо с призывом к российским омбудсменам и председателю СПЧ.

Ученый призвал остановить травмирующий и «опасный эксперимент» по обучению в МГУ девятилетней девочки Алисы Тепляковой.

По его мнению, подобный случай нарушает Конвенцию о правах ребенка. Он может привести к нарушению развития Алисы Тепляковой и травмировать ее психику.

Девятилетняя Алиса Теплякова прославилась благодаря тому, что поступила на факультет психологии МГУ. Многие представители опеки и психологи подвергали критике решение её родителей.

В первом семестре у девочки возникли проблемы и с учёбой, и с коммуникацией. А во время итогового экзамена, как сообщили 22 декабря СМИ, её отец напал на университетского преподавателя.