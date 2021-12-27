Названы любимые новогодние песни россиян

Большинство россиян (16%) большего всего любят новогоднюю песню "В лесу родилась елочка". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Ранее сообщалось, что самыми популярными детскими костюмами для новогоднего утренника оказались наряды снежинок, принцесс и снеговиков. Родители стали приобретать костюмы снежинок для своих детей на 93% чаще, чем годом ранее. При этом популярность снеговиков выросла на 58%, а снежинок – на 51%. В топ наиболее востребованных также попали наряды зайца, пирата, гнома, волка, лисы и мушкетера.