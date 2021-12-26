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9 минут назад

Жириновский пожелал Шукшиной «медленно умереть» от коронавируса

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НТВ обратился к актрисе Марии Шукшиной как к противнице обязательной вакцинации от коронавируса.

Жириновский пожелал Шукшиной «медленно умереть» от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мария, ты совершаешь глупые поступки. Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», - сказал политик.

Он считает, что из-за антипрививочников в России до сих пор не сформировался коллективный иммунитет.

Лидер ЛДПР уже высказывался о необходимости ввести тотальные ограничения для россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. По мнению политика, таким гражданам нужно запретить голосовать на выборах, работодателям нужно отказывать им в приеме на работу, а их детей следует не пускать в школы и сады. Он также заявлял, что привиться «все равно придется» и посоветовал россиянам «привыкать ходить в масках».

При этом еще в мае политик придерживался противоположной точки зрения. Тогда Жириновский был убежден, что идет инфекционная война и вакцинацией «будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни».

Общество,Мария Шукшина,Владимир Жириновский,ЛДПР,НТВ,
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