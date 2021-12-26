Жириновский пожелал Шукшиной «медленно умереть» от коронавируса

«Мария, ты совершаешь глупые поступки. Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», - сказал политик.

Он считает, что из-за антипрививочников в России до сих пор не сформировался коллективный иммунитет.

Лидер ЛДПР уже высказывался о необходимости ввести тотальные ограничения для россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. По мнению политика, таким гражданам нужно запретить голосовать на выборах, работодателям нужно отказывать им в приеме на работу, а их детей следует не пускать в школы и сады. Он также заявлял, что привиться «все равно придется» и посоветовал россиянам «привыкать ходить в масках».