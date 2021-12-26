«Опасный эксперимент» над Тепляковой призвали остановить

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвали остановить «опасный социально-психологический эксперимент» по обучению в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо члена СПЧ, академика Александра Асмолова.
Асмолов обратился к омбудсменам Москальковой и Львовой-Беловой, а также к председателю СПЧ Фадееву.
Академик отметил, что написать письмо его вынудил многолетний профессиональный опыт в области исследования личности детей, детского образования и программ для одаренных детей.
По словам профессора, необходимо «взять под контроль драматическую ситуацию» с Алисой Тепляковой.
«Данная ситуация являет собой неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории», - подчеркнул Асмолов.
По его мнению, подобный социально-педагогический эксперимент нарушает Конвенцию о правах ребенка. Он может привести к нарушению развития Алисы Тепляковой и травмировать ее психику.
«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы наделенные полномочиями, для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой», - подытожил ученый
Александр Асмолов – академик РАО, профессор, вице-президент Российского общества психологов.
Ранее родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо, в котором прокомментировали произошедший конфликт. Они пожаловались на «беспрецедентную травлю».