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15 минут назад

В СПЧ призвали остановить «опасный эксперимент» над 9-летней студенткой МГУ

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвали остановить «опасный социально-психологический эксперимент» по обучению в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо члена СПЧ, академика Александра Асмолова.

«Опасный эксперимент» над Тепляковой призвали остановить
Фото: кадр видеокадр видео

Асмолов обратился к омбудсменам Москальковой и Львовой-Беловой, а также к председателю СПЧ Фадееву.

Академик отметил, что написать письмо его вынудил многолетний профессиональный опыт в области исследования личности детей, детского образования и программ для одаренных детей.

Раскрыты подробности инцидента с отцом Тепляковой в МГУ

По словам профессора, необходимо «взять под контроль драматическую ситуацию» с Алисой Тепляковой.

«Данная ситуация являет собой неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории», - подчеркнул Асмолов.

По его мнению, подобный социально-педагогический эксперимент нарушает Конвенцию о правах ребенка. Он может привести к нарушению развития Алисы Тепляковой и травмировать ее психику.

«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы наделенные полномочиями, для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой», - подытожил ученый

Александр Асмолов – академик РАО, профессор, вице-президент Российского общества психологов.

Ранее родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо, в котором прокомментировали произошедший конфликт. Они пожаловались на «беспрецедентную травлю».

Общество,Алиса Теплякова,Александр Асмолов,Совет по правам человека,МГУ,
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