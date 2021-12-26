В Волгограде установили необычную праздничную елку. Видео

В центральном парке культуры и отдыха Волгограда установили необычную новогоднюю елку. Ruptly пообщались с создателем футуристического украшения Денисом Вогелем в субботу.

"Мы искали елочку, которой нет нигде в мире. Хотели сделать что-то уникальное для нашего города, Волгограда и похвастаться, пригласить тем самым людей в наш парк, в наш зимний сезон, который впервые открывается в Центральном парке", - рассказал он.

По словам архитектора, новогоднее украшение уникально из-за формы постройки. Дерево состоит из двух спиралей, которые в синергии создают образ ели. Все части конструкции покрыты краской-хамелеоном, которая создает необычные образы при свете солнца.

Также на елке нет ни одной одинаковой трубки - каждая из них украшена специальной сферической лампочкой. Главным украшением елки служит пятиконечная, почти двухметровая звезда, на которой расположены специальные светильники с возможностью дистанционного управления. Она сделана из металла и ударопрочного стекла.