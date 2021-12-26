Онищенко дал советы для новогоднего застолья

«Нужно сидеть за столом, особенно когда бьют куранты. От традиции никуда не денешься. Лёгкая пища, лёгкие закуски. Учитывая, что у нас будет продолжаться христианский пост, те, кто его соблюдает — им особых советов давать не надо. Как правило, есть такая плохая традиция у нас — выставить еду на стол не для того, чтобы съели, а для того, чтобы позавидовали, какой богатый стол. Этого тоже делать не надо. Самое главное — это движение, это прогулки. Если кто за городом встречает — на горках снежных кататься после того, как пробьют куранты и после того, как вы искренне друг другу пожелаете удачи в новом году. Поскольку у нас есть ещё одна опасная традиция десять дней пребывать то ли в отпуске, то ли на каникулах, это не праздничные дни — их максимально использовать во благо здоровью. Лыжные прогулки, кому позволяет здоровье и возможности. У кого этого нет, то в любом случае движение всем нам нужно. И конечно не уткнуться в компьютер и пролежать бездвижно, упёршись взглядом в этот мелькающий малосодержательный экран. Самое главное — доброе расположение».