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50 минут назад

Ученые обнаружили опасность эволюции штамма «альфа» COVID-19

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско рассказали, что штамм «альфа» COVID-19 в результате эволюции начал вырабатывать больше «белков-антаноистов», которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека. Публикация размещена сайте научного журнала Nature.

По утверждениям ученых, штамм «альфа» начал вырабатывать белки N, Orf6 и Orf9b. Они дают возможность этому варианту избегать «датчики», которые находятся в клетках дыхательных путей человека, благодаря которым клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.

«Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)», — говорится в публикации исследователей.

Таким образом, эволюционировавшему штамму «альфа» удается проще уклоняться от иммунного ответа, чем его первоначальной версии.

Омикрон-штамм оказался в разы заразнее «дельты»

В статье ученые также подчеркнули, что некоторые из мутаций, обнаруженные в «альфе», также присутствуют в штаммах «дельта» и «омикрон».

Ранее в США был зафиксирован первый случай смерти от нового коронавирусного штамма «омикрон».

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