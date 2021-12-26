Оперштаб: в России за последние сутки подтвержден 23 721 случай COVID-19

В России за последние сутки подтвержден 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах, 7,4% из них были выявлены без клинических проявлений. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 392 020 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. По-прежнему больше всего за сутки зафиксировано заболевших ковидом в Москве — 2180, Петербурге — 1851 и в Подмосковье — 1565.

За прошедшие сутки выздоровели 37 285 человек. За все время пандемии выписан по выздоровлении по России 9 259 771 пациент.