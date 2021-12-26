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35 минут назад

МВД анонсировало введение в России электронных паспортов с 2023 года

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает ТАСС.

МВД анонсировало введение в России электронных паспортов с 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество паспортов нового образца будет зависеть, прежде всего, от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на начальном этапе их будет не менее 100 тысяч, сказала Казакова.

Вопросом по введения электронных паспортов занимаются МВД, Минцифры, а также «заинтересованные государственные органы».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в декабре сообщил, что электронный паспорт в России будет представлен в двух видах. Первый - пластиковая карта с чипом. Второй - приложение на телефоне с QR-кодом.

Общество,Максут Шадаев,МВД,
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