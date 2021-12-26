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50 минут назад

Врач назвал наилучший способ защиты от «омикрона»

Наилучшую защиту от «омикрон»-штамма коронавируса имеют люди с гибридным иммунитетом, рассказал радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Врач назвал наилучший способ защиты от «омикрона»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о тех, кто и переболел, и привился, объяснил медик. По его словам, «гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона», ... наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных».

При этом, уточнил Водовозов, заразиться новым вариантом COVID-19 можно и после перенесенного заболевания и после вакцинации. Но вакцина дает защиту от тяжелых случаев и летальных исходов, добавил врач.

Новый штамм коронавируса был официально обозначен 26 ноября. Впервые его выявили на юге Африки.

Общество,Алексей Водовозов,ИА Sputnik,
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