Врач назвал наилучший способ защиты от «омикрона»

Речь идет о тех, кто и переболел, и привился, объяснил медик. По его словам, «гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона», ... наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных».