По предварительному прогнозу Гидрометцентра, москвичей в Новый год ждёт оттепель, а вот жителям Хабаровского края специалисты рекомендуют утеплиться. В столице же в последний день года ожидается снег, пишет «Российская газета».

Так в Москве прогнозируются осадки и потепление до плюсовых значений. При этом начало последней недели будет умеренно-морозным. Ночью минус 11-13, днем — минус 7-9. В ночь на среду до минус 17.

Тёплая погода в Новый год также ожидается в курортных регионах России. В частности, в Калининграде воздух прогреется до плюс 6 градусов, а в Сочи — до плюс 12. Кроме того, в Крыму температура возрастёт до 9-10 градусов выше ноля. Температура воды также сравняется с температурой воздуха. Таким образом, любители зимнего плавания смогут почувствовать себя достаточно комфортно.

Холоднее всего будет в восточных регионах страны. В Сибирь придут морозы от минус 8 до минус 17. Также в Хабаровском крае столбики термометров опустятся до значений в минус 30 градусов.

Ранее стало известно, что колонна из 12 грузовых автомобилей застряла в снегу в Якутии. При этом в районе установились 50-градусные морозы.