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15 минут назад

Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

В 2022 году в России ужесточат запреты и наказания для употребляющих табак граждан, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на юриста Европейской Юридической Службы Павла Корытова.

Россиян предупредили о новых штрафах для курильщиков
Фото: © РИА Новости. Александр Кондратюк© РИА Новости. Александр Кондратюк

По его словам, граждан будут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. «За курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП („Нарушение требований пожарной безопасности“). Штраф для граждан составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до пяти тысяч рублей», — сообщил Корытов.

С 1 октября в силу вступили новые правила пожарной безопасности, вызвавшие громкое обсуждение. Они подразумевают запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в комнатах в общежитиях и гостиничных номерах.

МЧС внесло ясность в спорные правила. Курить на балконах по-прежнему можно, но так, чтобы брошенный окурок не стал причиной пожара. Если вредная привычка всё-таки приведёт к трагическим последствиям, штраф за нарушение составит не более пяти тысяч рублей.

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого оштрафовали за курение на балконе, приведшее к пожару.

Общество,МЧС,
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