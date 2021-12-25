Японец назвал Россию раем из-за поразившей его детали

Туриста из Японии удивили цены на сотовую связь и интернет в России , а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», – написал он на интернет-портале Yahoo News Japan, передает РИА «Новости» .

По его мнению, в России мобильным интернетом можно практически не пользоваться, так как в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi. Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров, отметил автор, назвав Россию «Wi-Fi раем».