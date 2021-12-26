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19 минут назад

Иммунолог: часть переболевших ковидом умрут спустя пару месяцев

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что три категории людей — пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсшие COVID-19 — спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Он добавил, что при отказе от периода восстановления симптомы могут прогрессировать. Об этом сообщает URA.RU.

Иммунолог: часть переболевших ковидом умрут спустя пару месяцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. В результате проходит 3–4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжёлый инфаркт, — рассказал Крючков.

Эксперт добавил, что такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса. Крючков отметил, что если провести подобное исследование, то смертей по этой причине в списке окажется очень много. Чаще всего, по словам иммунолога, смерть наступает из-за сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее южнокорейские учёные установили, что метаболический синдром в 11 раз увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сказано в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetology and Metabolic Syndrome («Диабетология и метаболический синдром»).

Общество,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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