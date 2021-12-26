Иммунолог: часть переболевших ковидом умрут спустя пару месяцев

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что три категории людей — пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсшие COVID-19 — спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Он добавил, что при отказе от периода восстановления симптомы могут прогрессировать. Об этом сообщает URA.RU.

После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. В результате проходит 3–4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжёлый инфаркт, — рассказал Крючков.

Эксперт добавил, что такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса. Крючков отметил, что если провести подобное исследование, то смертей по этой причине в списке окажется очень много. Чаще всего, по словам иммунолога, смерть наступает из-за сердечно-сосудистых осложнений.