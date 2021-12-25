Мясников развеял самый популярный миф о похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» об опасности похмелья. По его словам, оно может представлять смертельную угрозу для пожилых или людей с заболеваниями. При этом эффективность всех популярных в народе средств или продуктов является мифом.