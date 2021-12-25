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18 минут назад

Мясников развеял самый популярный миф о похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» об опасности похмелья. По его словам, оно может представлять смертельную угрозу для пожилых или людей с заболеваниями. При этом эффективность всех популярных в народе средств или продуктов является мифом.

Имеется единственно верное средство против похмелья – не злоупотреблять спиртным.

«Нет никакого волшебного средства против похмелья», - заявил врач.

Мясников рассказал, что алкоголь в больших количествах приводит к потере электролитов в крови. Но даже их восстановление не спасет от плохого самочувствия наутро.

Вдобавок такое состояние может вызвать психическое расстройство – делирий, помрачение сознания. В тяжелых случаях вероятность гибели человека, отравившегося спиртным, составляет 30%.

Ранее медики рассказали, как восстановиться после новогоднего застолья.

Общество,Александр Мясников,
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