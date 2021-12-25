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19 минут назад

В Москве снегопад ударил по авиаперелётам. Рейсы массово задерживают

В Москве из-за сильного снегопада задержали или отменили более 70 авиарейсов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорты заявляют, что работают в штатном режиме, но небольшие задержки вылетов могут быть связаны с противообледенительной обработкой самолётов. Больше всего сложностей возникло в московском Шереметьево — там задержали 23 рейса, ещё девять отменили.

В пресс-службе Шереметьево заявили РИА «Новости», что аэропорт работает в штатном режиме, самолёты вылетают согласно расписанию.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово перенесли 21 рейс, отменили один. Во Внуково 16 вылетов задержали, ещё три отменили.

«В сложных погодных условиях аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома составляет более 3000 м и достаточна для выполнения взлётно-посадочных операций», — пояснили в пресс-службе авиагавани.

Там добавили, что службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлётно-посадочные полосы от снега и льда. Самолёты поливают антиобледенительной жидкостью.

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«Из-за этого возможны незначительные корректировки по времени вылета», — добавили в аэропорту.

Во Внуково также заявили, что отмен рейсов по погодным условиям у них нет, но возможны небольшие задержки вылетов, связанные с противообледенительной обработкой самолётов.

13 декабря в Москве зафиксировали самый сильный за 32 года снегопад. На российскую столицу обрушилось 20% месячной нормы осадков — около 11,2 мм.

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что столько в этот день не выпадало с 1989 года. Больше всего снега выпало в Новой Москве (село Михайловское) и Долгопрудном — по 12 мм. Из-за сильного снегопада в столице задержали или отменили десятки авиарейсов.

В Петербурге, где тоже выпало много снега, в середине ноября власти запустили проект «дворник-шеринг». Мэрия решила привлекать жителей к платной уборке снега во время «залповых снегопадов». Работникам обещали выплачивать по 1000 рублей в день. Однако к концу месяца, когда в городе выпало 20 см осадков, оказалось, что широко разрекламированная программа на деле не заработала.

Общество,Видео,Евгений Тишковец,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,РИА Новости,
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