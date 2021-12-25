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1 час назад

Соловьев отчитал Собчак и Шнурова за поведение на встрече с Путиным

Журналист Владимир Соловьев некоторых участников ежегодной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Daily Storm.

«Некоторые люди, которые там находились, видимо, ощущают себя журналистами. У нас такое время сейчас интересное, что все ощущают себя всеми», - сказал Соловьев.

По его мнению, журналистка и блогерка Ксения Собчак проявила высокомерие, придя с личным оператором. Соловьев сравнил ее с Наполеоном, говорившим, что «дрожание моей левой икры есть великий признак».

«Собчак не могла одна пойти, пошла с личным оператором. Ну такая важная персона!»— сказал телеведущий.

Он также отметил, что «Шнурову, наверное, было скучно», а украинский журналист Роман Цимбалюк получил аккредитацию, но на встречу не пришел.

«Ну не занимал бы чужое место! Или таким образом надо было отомстить страшному кровавому Мордору?» - поиронизировал Соловьев.

Он отметил, что несмотря на ковид-ограничения, на пресс-конференцию удалось попасть самым разным СМИ: зарубежным, иноагентам, государственным, патриотическим и т.д.

Пресс-конференция с Путиным продлилась 3 часа 56 минут. На ней президент ответил на вопросы, посвященные социальной сфере, экономическому сектору, возможному вторжению Украины в республики Донбасса, проблемам инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Китае восхитились ответами Путина на большой пресс-конференции.

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