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14 минут назад

Родители 9-летней студентки МГУ заявили о «беспрецедентной травле»

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо, в котором прокомментировали произошедший конфликт.

Родители 9-летней студентки МГУ выступили с обращением
Фото: YoutubeYoutube

Они заявили о «нарушении законодательства и беспрецедентной травли со стороны факультета».

Авторы обратились к контролирующим органам «дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего»

Родители также утверждают, что «факультет много раз публиковал персональные данные ребенка и ложную информацию о нем и его семье в СМИ».

21 декабря отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов девочки на одном из экзаменов. После того, как девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, поэтому была вызвана полиция. Тепляков заявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые якобы были допущены при проведении экзамена.

Детский омбудсмен вмешалась в скандал в МГУ из-за девятилетней Тепляковой

Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,
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