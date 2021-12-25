Родители 9-летней студентки МГУ выступили с обращением

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо, в котором прокомментировали произошедший конфликт.

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Они заявили о «нарушении законодательства и беспрецедентной травли со стороны факультета».

Авторы обратились к контролирующим органам «дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего»

Родители также утверждают, что «факультет много раз публиковал персональные данные ребенка и ложную информацию о нем и его семье в СМИ».

21 декабря отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов девочки на одном из экзаменов. После того, как девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, поэтому была вызвана полиция. Тепляков заявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые якобы были допущены при проведении экзамена.