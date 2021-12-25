Пальмы в Сочи запорошило снегом. Видео

На Черноморском побережье выпал первый снег. Аномальная для субтропиков погода привела в ужас автомобилистов и вызвала настоящий восторг у любителей прекрасного.
На кадрах, снятых в пятницу, видны пальмы и дороги в районе Олимпийского парка, укутанные снегом, словно белым покрывалом. Такая картина нетипична для южан, и потому жители и гости курорта стремятся увидеть несвойственную для региона зимнюю красоту своими глазами.
По сообщениям синоптиков, в Сочи ночью 24 декабря температура воздуха опустилась до -12 градусов по Цельсию. Но уже завтра морозы отступят, и воздушные потоки со стороны Средиземного моря прогреют воздух до +7.