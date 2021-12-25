Россиян предупредили об обмане с «перерасчетом» пенсии

В отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Мордовии предупредили пенсионеров об участившихся случаях обмана под видом якобы оказания юридической помощи по перерасчету пенсий. Ведомство сообщило об этом на своей странице во «ВКонтакте».

Мошенники берут заведомо проигрышные дела, составляют заявления и направляют их на рассмотрение в органы Пенсионного фонда. Главная цель таких юристов - получить с заказчика комиссионные, которые составляют тысячи рублей, говорится в сообщении.

При этом отмечается, что привлечь к ответственности злоумышленников сложно, так как в составленных ими договорах прописано, что они берут на себя только «оказание юридических услуг».