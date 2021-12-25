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34 минуты назад

В России впервые выявили случаи «незавозного» заражения «омикроном»

В России обнаружили первые случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, которые не были за границей. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев "омикрона", поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения», — сказал министр.

Штамм коронавируса B.1.1.529, названный «омикроном», обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.

Врач предупредил о долгосрочном последствии "омикрон"-штамма

ВОЗ признала штамм «вызывающим озабоченность», отметив, что делать выводы еще рано, поскольку «омикрон» недостаточно изучен. Однако во многих странах ужесточили карантинные меры.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых людей «омикрон» вызывает легкую форму болезни.

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу заявил, что омикрон-штамм «требует в 40 раз больше антител».

Общество,Видео,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,ВОЗ,РИА Новости,
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