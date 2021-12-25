В краснодарском парке Галицкого зажглась новогодняя иллюминация. Видео

Новогодняя иллюминация озарила краснодарский парк предпринимателя Сергея Галицкого в понедельник. Красочными огнями залились дорожки и здания на территории.
На кадрах дрона, снятых в пятницу, можно увидеть световые инсталляции цветов, птиц и новогодней атрибутики. Огни украшают центральный водоем, туристические дорожки и фонтан-водопад. Фигуры светятся белыми, розовыми, красными, синими и зелеными цветами.
Кроме того, на территории парка вновь установили электрический шалфей. Тысячи фиолетовых лампочек будут создавать праздничное настроение на протяжении всего зимнего сезона.
Строительство парка "Краснодар" площадью в 23 гектара началось в 2016 году, техническое открытие состоялось в сентябре 2017-го.