В краснодарском парке Галицкого зажглась новогодняя иллюминация. Видео

Новогодняя иллюминация озарила краснодарский парк предпринимателя Сергея Галицкого в понедельник. Красочными огнями залились дорожки и здания на территории.

На кадрах дрона, снятых в пятницу, можно увидеть световые инсталляции цветов, птиц и новогодней атрибутики. Огни украшают центральный водоем, туристические дорожки и фонтан-водопад. Фигуры светятся белыми, розовыми, красными, синими и зелеными цветами.

Кроме того, на территории парка вновь установили электрический шалфей. Тысячи фиолетовых лампочек будут создавать праздничное настроение на протяжении всего зимнего сезона.