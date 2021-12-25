В России пандемия коронавируса начала вытесняться другим заболеванием

В России выросла заболеваемость гриппом и парагриппом. Эти вирусные инфекции в Петербурге, например, уже потеснили COVID-19. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елену Эсауленко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В декабре школьные классы десятками и сотнями закрывались в Петербурге на карантин. Симптомы у болеющих детей были одинаковы: высокая температура, боль в горле или сухой кашель. При этом тест на коронавирус оказывался отрицательным.

Эсауленко рассказала, что сейчас в стране циркулирует так называемый гонконгский грипп H3N2. Кроме того, распространился вирус парагриппа. Вместе грипп и парагрипп потеснили коронавирус.

«13-19 декабря шло повышение заболеваемости за счет вируса парагриппа. Его симптомы похожи и на коронавирусную инфекцию, и на грипп. При этом он не имеет никакого отношения к вирусу гриппа — у них просто схожие названия», — рассказала медик.

Сейчас у детей в больницах Петербурга в 30% диагностируют грипп, в 10-20% - COVID-19.