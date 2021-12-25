Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «ОВД-Инфо» (по решению Минюста РФ признана незарегистрированной организацией-иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В организации отметили, что регулятор не уведомил о том, что ресурс будет заблокирован. Также в ведомстве не указали причину блокировки сайта.