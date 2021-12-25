Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «ОВД-Инфо» (по решению Минюста РФ признана незарегистрированной организацией-иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Сайт «ОВД-Инфо» ovdinfo.org был внесен в реестр ресурсов, доступ к которым ограничен. Соответствующее решение 20 декабря принял Луховицкий судом Московской области.
В организации отметили, что регулятор не уведомил о том, что ресурс будет заблокирован. Также в ведомстве не указали причину блокировки сайта.
«ОВД-Инфо» является российским негосударственным правозащитным медиа-проектом, который оказывает гражданам юридическую помощь.