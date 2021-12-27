Москвичей возмутило хранение «банок с жижей» в одном из магазинов

Житель Москвы предупредил своих соседей в группе в Facebook об антисанитарных условиях хранения продуктов в столичной торговой точке «Сила Сибири». По словам россиянина, здесь торгуют порошковой химической продукцией.
«Продажа варенья из химии и ужасные санитарные условия. Вечером, после ухода работников, наблюдаем картину: банки с жижей стоят открытые, ложки внутри, мусор валяется, грязные тряпки на прилавке. Не рекомендую вообще это есть и покупать», — написал мужчина, приложив серию снимков, на которых видны открытые банки с продукцией и мусор, лежащий вокруг них.
Россияне возмутились таким условиям содержания торговой точки. Многие отметили, что видели, как ее работники зазывали на пробу их продукции пожилых горожан.
«Жижу продают из крахмала. Ведра явно не для пищевых продуктов. На улице Тухачевского такая же история», «В магазины такого формата в целом опасно для здоровья ходить, но это дело вкуса», «Полностью согласна. Покупала подобное, наивная чукотская девочка я. Оказалось — дерьмо на палочке», — возмутились юзеры.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо рассмотреть возможность вынесения магазинов по продаже алкогольной продукции за пределы населенных пунктов.