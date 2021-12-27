Москвичей возмутило хранение «банок с жижей» в одном из магазинов

«Продажа варенья из химии и ужасные санитарные условия. Вечером, после ухода работников, наблюдаем картину: банки с жижей стоят открытые, ложки внутри, мусор валяется, грязные тряпки на прилавке. Не рекомендую вообще это есть и покупать», — написал мужчина, приложив серию снимков, на которых видны открытые банки с продукцией и мусор, лежащий вокруг них.