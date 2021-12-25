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1 час назад

Раскрыта опасность искусственной новогодней елки

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что традиционные атрибуты Нового года могут быть опасными для аллергиков, сообщает РИА Новости.

Врач объяснил опасность искусственной новогодней елки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тяжельников назвал Новый год сложным временем для аллергиков, поскольку даже елки способны вызвать реакцию. Он раскрыл опасность искусственных деревьев: не все из них изготавливаются из качественных и безопасных материалов. Специалист призвал мыть такую ель перед установкой и дать ей обсохнуть.

Кроме того, врач посоветовал тщательно выбирать новогоднее меню, поскольку на праздничном столе находится «еще больше аллергенов». Среди них — цитрусовые, ананасы, ягоды, орехи, шоколад, какао, яйцо, курица и морепродукты.

«Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав», — подчеркнул специалист.

Медик напомнил, что страдающим от аллергии россиянам необходимо заранее подумать о себе и иметь под рукой лекарства, которые снимают приступы.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала советы по организации новогоднего застолья. В праздничную ночь она посоветовала сделать акцент на конкурсах, танцах и прогулках, а не на приеме пищи.

Общество,Елена Соломатина,Андрей Тяжельников,РИА Новости,
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