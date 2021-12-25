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1 час назад

Назван один из симптомов «омикрон», который остаётся после выздоровления

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил о том, что такой симптом коронавируса, как миалгия, который часто наблюдается при штамме «омикрон», может оставаться у переболевших сроком до года, пишет URA.RU . Кроме того, постковидный синдром может быть отмечен и другими показателями, в числе их усталость, бессоница,. растройства вкуса и обоняния.

Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миалгии — это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года, — отметил Сергей Токарев.

С коллегой согласен и председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, он также отметил, что у переболевших могут некоторое время сохраняться боли в мышцах.

Миалгия — это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме, — подчеркнул Воробьев.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем «дельта»-штамм. Однако он быстрее распространяется в популяции.

Общество,Сергей Токарев,Александр Гинцбург,Павел Воробьев,
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