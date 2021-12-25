Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил о том, что такой симптом коронавируса, как миалгия, который часто наблюдается при штамме «омикрон», может оставаться у переболевших сроком до года, пишет URA.RU . Кроме того, постковидный синдром может быть отмечен и другими показателями, в числе их усталость, бессоница,. растройства вкуса и обоняния.