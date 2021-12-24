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32 минуты назад

Врач раскрыл долгосрочное последствие "омикрон"-штамма

Миалгия, мышечные боли, которые являются одним из симптомов "омикрон"-штамма коронавируса, могут сохраняться у переболевших COVID-19 в течение года после выздоровления.

Врач предупредил о долгосрочном последствии "омикрон"-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев в разговоре с "Ура.ру" отметил, что миалгия может быть как и симптомом при "омикроне", так и одним из элементов постковидного синдрома.

"Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года", - сказал Токарев.

Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев напомнил, что боли в мышцах как симптом были при всех вариантах коронавируса и обычно проходят вместе с болезнью.

"Но миалгия может быть и при постковидном синдроме", - добавил специалист.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал першение в горле, лихорадку и мышечные боли основными симптомами «омикрон»-штамма коронавируса.

Общество,Сергей Токарев,Михаил Мурашко,Павел Воробьев,
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