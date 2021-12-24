"Помои". В Сети пришли в ужас от видео еды в российском детсаду

Пользовательница мобильного приложения TikTok с ником …1111_elena выкладывает у себя видео блюд, которые готовят повара для воспитанников детского сада.
Каждый такой ролик она начинает со слов «Сегодня детки кушают», при этом демонстрируя кастрюли с едой — супами, кашами, напитками и другим. Ничего необычного, однако у многих пользователей внешний вид блюд вызвал отвращение.
«Глядя на суп, я бы тоже не хотела идти в детский сад», «Боже, не дай Бог мой ребенок будет это есть», «Извините, конечно, но точно такую же еду моя мама готовила собаке. Вот прямо точно такая же каша», «Теперь я понимаю почему мой ребенок не хочет есть в садике», «Это просто помои», прокомментировали видео пользователи приложения.
Автор роликов отвечает критикам с юмором, добавляя к следующим своим видео их негативные комментарии. Кроме того часть нелицеприятных комментариев тиктокерша удаляет, а совсем уж ярых пользователей, недовольных увиденными блюдами — блокирует.
Предположительно, автором блога является заведующая детским садом в Приморском крае, передает Medialeaks. https://medialeaks.ru/2412aad-str-food-kindergarten/?utm_source=tlgrm