"Помои". В Сети пришли в ужас от видео еды в российском детсаду

«Глядя на суп, я бы тоже не хотела идти в детский сад», «Боже, не дай Бог мой ребенок будет это есть», «Извините, конечно, но точно такую же еду моя мама готовила собаке. Вот прямо точно такая же каша», «Теперь я понимаю почему мой ребенок не хочет есть в садике», «Это просто помои», прокомментировали видео пользователи приложения.