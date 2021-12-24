Скончался актер Владимир Татосов

Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов. Его жизнь оборвалась на 96-м году жизни по причине осложнений из-за поражения коронавирусом. Долгое время актер боролся с онкологией. Об этом сообщает "Пятый канал".
Владимир Татосов стал широко известен благодаря своим пародийным выступлениям на новогоднем шоу "Голубой огонек", ролям в кинофильмах Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Большая семья", "Поздняя встреча" и сериалах "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Убойная сила".