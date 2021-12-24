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13 минут назад

На 96-м году жизни скончался актер Владимир Татосов

Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов. Его жизнь оборвалась на 96-м году жизни по причине осложнений из-за поражения коронавирусом. Долгое время актер боролся с онкологией. Об этом сообщает "Пятый канал".

Скончался актер Владимир Татосов
Фото: Кадр из фильма"Кадр из фильма"

Владимир Татосов стал широко известен благодаря своим пародийным выступлениям на новогоднем шоу "Голубой огонек", ролям в кинофильмах Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Большая семья", "Поздняя встреча" и сериалах "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Убойная сила".

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