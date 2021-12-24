Минюст включил две ЛГБТ-организации в список иноагентов

Министерство юстиции России расширило реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. В него добавили две ЛГБТ-организации, сообщается на сайте ведомства.

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В список иноагентов Минюст включил краснодарскую группу ЛГБТ+ «Реверс» и Санкт-Петербургскую ЛГБТ-инициативную группу «Выход».

«Двадцать четвертого декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"», — сообщается в заявлении Минюста.

На сайте «Реверса» отмечается, что миссией движения является защита прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, а также «преодоление дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризация здорового образа жизни, информационная и культурная деятельность, содействие распространению ценностей демократии и прав человека».

Движение «Выход», сформированное в 2008 году, создано «для признания государством и обществом человеческого достоинства и равных прав каждой и каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности». Организация предоставляет бесплатные психологические, юридические и другие консультации.