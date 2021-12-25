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14 минут назад

Россияне назвали уходящий год тяжелым

Россияне ожидают от нового 2022 года, что он будет удачным. Так заявили 70 процентов опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные организация привела на своем портале.

Россияне назвали уходящий год тяжелым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Большинство респондентов заявило, что наступающий год окажется хорошим лично для них. Еще 52 процента посчитали, что 2022-й станет удачным для страны, 46 процентов отметили, что он будет позитивным и для всего мира.

Несмотря на ожидание лучшего, 53 процента респондентов сообщили, что в 2021 году в их жизни в основном преобладали негативные события, а сам год был тяжелым. При этом 77 процентов россиян назвали уходящий год сложным для всего мира.

Однако 50 процентов россиян перед Новым годом все равно ощущают радость и ждут перемен к лучшему. Усталость, грусть и разочарование испытывают 16, 9 и 7 процентов опрошенных соответственно.

Ранее клинический и семейный психолог Мария Бабушкина назвала главный страх россиян в 2021 году. Им оказалась потеря работы.

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