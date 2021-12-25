Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ

Накануне, 24 декабря, Президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил главе государства предложения по развитию научно-образовательных центров мирового уровня. Так, за последние 3 года сделано следующее: - создано 15 НОЦ, объединяющих 576 организаций; - внедрено в производство 1 230 технологий и высокотехнологичных продуктов; - объем высокотехнологичных работ и услуг НОЦ составил 24 млрд рублей; - организовано почти 4, 9 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Владимир Гутенев отметил, что Дмитрий Азаров на примере деятельности межрегионального НОЦ "Инженерия будущего", действующего в Самарской области, высказал предложения по повышению эффективности функционирования таких центров. Это позволит усилить кооперацию научных институтов с промышленными предприятиями, а также определить приоритетные производственные задачи с учетом научно-технологичных разработок НОЦ. Как заявил Владимир Гутенев, комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы губернатора: - Партнерство научных организаций и бизнеса на базе НОЦ будет способствовать ускорению технологического развития страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, квалификация которых будет отвечать реальным потребностям предприятий.