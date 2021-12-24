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25 минут назад

Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене

Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию того, что происходило на экзаменах. По их словам, экзамены прошли в формате, который отличается от утвержденного в рабочей программе в худшую сторону. Об этом они написали в «Живом Журнале».

Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене
Фото: кадр видеокадр видео

«Ребенка уведомил только преподаватель о формате контроля, только по запросу родителей и только за один день до сдачи. Консультации перед экзаменом не проводились. Критерии оценивания не озвучивались ни ребенку, ни его законным представителям, несмотря на их требования», — рассказали родители студентки-вундеркинда.

Видео дня

Они отметили, что в качестве формата экзамена было выбрано сочетание письменной и устной форм, несмотря на категорическое несогласие с их стороны. К примеру, для написания итогового сочинения объемом 250 слов, в соответствии с требованиями ФИПИ, дается четыре с половиной часа. Таким образом, за 20 минут, предоставленных ребенку, он имел законное право написать около 20 слов, рассказали родители. Однако листок с сочинением отобрали через 20 минут, а на подготовку устного ответа дали 15 минут.

«Приказом были определены сроки начала экзамена, но не были определены сроки окончания. Законному представителю ребенка не давалось никакой обратной связи о состоянии и местонахождении ребенка, его требования выпустить ребенка или пустить родителя к ребенку, даже если “экзамен” будет признан несостоявшимся, не были выполнены до обращения в полицию», — говорится в сообщении.

По словам родителей девочки, папа попытался попасть в учебную часть, чтобы получить информацию о ребенке. В это время сотрудник МГУ снимал происходящее на видео и, по их словам, позднее организовал публикацию информации в персональном СМИ журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Также они отметили, что Алису незаконно удерживали на факультете с 15:40 до 16:40. Все это время отец ребенка просил вернуть ему Алису, прекратить незаконно ее удерживать и остановить издевательство.

Отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой на глазах у дочери. Видео инцидента появилось в сети 21 декабря. На кадрах ролика видно, как он пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Общество,Евгений Тепляков,Ксения Собчак,МГУ,
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