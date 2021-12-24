Детский омбудсмен вмешалась в скандал в МГУ из-за девятилетней Тепляковой

Девятилетняя Алиса Теплякова имеет право на получение высшего образования. Однако сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, который не учитывает жизненную ситуацию девочки и ее возрастные особенности, заявила газете «ВЗГЛЯД» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«Обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении – случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей. Не скрою, беспокойство есть и у меня, в том числе в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребенку может повлечь и негативные для нее последствия. Мы не должны допустить травли, как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи», – рассказала Львова-Белова.

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Она подчеркнула, что законные представители имеют преимущественное право в решении вопросов своих детей перед всеми другими лицами. В то же время необходимо признать, что обсуждаемый прецедент детально не регулируется действующим законодательством, а потому отвечать на возникающие вопросы и договариваться об их разрешении должны и участники образовательного процесса и, при необходимости, иные компетентные органы.

Однако, по словам Львовой-Беловой, снятие разногласий по вопросам обучения девочки возможно, если составить дополнения к имеющемуся договору, а также индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения образовательной программы.

«Вместе с тем, по имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка. Алисе и всей семье, при желании родителей, могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети семейных центров столицы», – добавила уполномоченный по правам ребенка.

Львова-Белова также напомнила, что продолжает лично контролировать ситуацию. Она заявила, что ее команда готова к участию в переговорах сторон для поиска наилучших решений», – подытожила Уполномоченный.