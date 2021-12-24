В России стартовала перепись домашних животных

Впервые появилась единая платформа, которая объединит людей и их питомцев по всей стране Perepis-hvostikov.ru.
Медиахолдинг Rambler&Co в сотрудничестве с одним из мировых лидеров в производстве здорового питания для кошек и собак Royal Canin решили провести перепись «хвостиков» и узнать, с какими питомцами делят свои дома россияне.
Два бренда с многомиллионной аудиторией посчитают всех домашних собак и кошек страны: их хозяева найдут единомышленников, а своим питомцам – друзей. Масштабная перепись домашних животных начнётся 24 декабря и будет проходить онлайн на perepis-hvostikov.ru. Хозяину нужно указать кличку своего животного, возраст, а также кем является для него любимец – членом семьи, лучшим другом или компаньоном. После регистрации ему на почту придёт сертификат переписи. Все, кто зарегистрируется на платформе, также получат промокод от Royal Canin на покупку еды и лакомств для питомцев.
Алексей Петросянц, старший бренд-менеджер:
«Для нас домашние питомцы – это страсть. Поэтому мы в Royal Canin очень воодушевлены идеей провести всероссийскую перепись домашних животных. Это даст возможность тысячам владельцев и их питомцам найти новые знакомства, поддержать социальные инициативы, получить доступ к ресурсам экосистемы брендов и особые привилегии и бонусы».
Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:
«Согласно недавнему исследованию медиахолдинга Rambler&Co, у 86% из полутора миллионов опрошенных россиян дома живут кошки, собаки и другие питомцы. В нелёгкий период пандемии именно они помогли пережить самоизоляцию. Многие интернет-пользователи относятся к домашним животным как к полноправным членам семьи. В связи с этим новый проект вместе с Royal Canin кажется нам очень важным: перепись домашних животных поможет хозяевам «официально» представить своих питомцев миру, узнать больше о заботе и питании любимцев, а также сблизиться и найти новых друзей».
Над реализацией проекта работало медиабаинговое агентство MediaCom.
Маргарита Игнатова, руководитель группы Департамента по контентным решениям MediaCom:
«Проект медиахолдинга Rambler&Co «Перепись хвостиков» открывает бренду Royal Canin доступ к ресурсам, которые помогут владельцам домашних животных повысить качество взаимодействия со своим питомцем, обеспечить его защиту и предоставить ему комплексный уход. Эта кампания позволяет не только продемонстрировать пользователям свое особенное отношение к домашним питомцах, но и отвечает потребности как в познавательном, так и в развлекательном контенте».
В 2022 году платформа «Перепись хвостиков» планирует добавить возможность участвовать в благотворительных акциях приютов для животных, а также расширить программу лояльности, запустить новые сервисы и создать настоящее комьюнити пет-френдли людей по всей стране.