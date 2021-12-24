В России стартовала перепись домашних животных

Медиахолдинг Rambler&Co в сотрудничестве с одним из мировых лидеров в производстве здорового питания для кошек и собак Royal Canin решили провести перепись «хвостиков» и узнать, с какими питомцами делят свои дома россияне.

Два бренда с многомиллионной аудиторией посчитают всех домашних собак и кошек страны: их хозяева найдут единомышленников, а своим питомцам – друзей. Масштабная перепись домашних животных начнётся 24 декабря и будет проходить онлайн на perepis-hvostikov.ru. Хозяину нужно указать кличку своего животного, возраст, а также кем является для него любимец – членом семьи, лучшим другом или компаньоном. После регистрации ему на почту придёт сертификат переписи. Все, кто зарегистрируется на платформе, также получат промокод от Royal Canin на покупку еды и лакомств для питомцев.