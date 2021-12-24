Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров врагами

По словам Рустема Нуриева, их следует лишать выплат и подарков в День Победы или в День пожилых людей.
Как сообщает Kazanfirst, об этом градоначальник заявил на закрытом совещании. Нуриев подчеркнул, что нужно более радикально относиться к непривитым жителям, например, отказывать им в услугах, а у пенсионеров запрашивать QR-коды перед тем, как выдавать им подарки.
«Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый. Приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Я не заболею, но я — носитель. Прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител — заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер, это враг настоящий», — заявил Нуриев.
Также источник сообщил, что до этого глава Елабуги намекал на то, что машины скорой помощи могут не приехать к жителям, у которых нет сертификата от COVID-19.