Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров врагами

«Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый. Приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Я не заболею, но я — носитель. Прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител — заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер, это враг настоящий», — заявил Нуриев.