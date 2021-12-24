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25 минут назад

Кабмин России расширил перечень жизненно необходимых препаратов

Правительство России расширило до 808 наименований перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

Расширен перечень жизненно необходимых препаратов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, принимаются меры против необоснованного роста стоимости препаратов.

Как уточнил премьер, на 2022 год перечень жизненно важных лекарств расширен до 808 наименований. В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включённых.

Ранее правительство России утвердило постановление о заблаговременной покупке лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями.

Общество,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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