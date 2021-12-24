Расширен перечень жизненно необходимых препаратов

Правительство России расширило до 808 наименований перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках», — цитирует ТАСС Мишустина.

Как уточнил премьер, на 2022 год перечень жизненно важных лекарств расширен до 808 наименований. В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включённых.