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24 минуты назад

Как выглядит внучка Бориса Ельцина

Мария Юмашева родилась 14 апреля 2002 года в семье младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева. Девушка окончила элитную австрийскую школу, затем училась в Лондоне. Сейчас Мария свободно говорит на трех иностранных языках.

1/13 Мария Юмашева родилась 14 апреля 2002 года в семье младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева
Фото: Instagram
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2/13 Девушка окончила элитную австрийскую школу, затем училась в Лондоне
Фото: Instagram
3/13 Сейчас Мария свободно говорит на трех иностранных языках
Фото: Instagram
4/13 Имя девушки впервые появилось на страницах СМИ в январе прошлого года, когда журналистам стало известно о ее романе с футболистом сборной России Федором Смоловым
Фото: Instagram
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5/13 Пара не стала отрицать свои отношения, а футболист даже сделал девушке предложение
Фото: Instagram
6/13 Сейчас Мария и Федор отдыхают на острове Сент-Барт в Карибском море, где у семьи девушки есть вилла
Фото: Instagram
7/13 Внучка первого президента России ведет публичную страницу в Instagram, куда выкладывает свои личные фотографии во время путешествий и отдыха
Фото: Instagram
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Имя девушки впервые появилось на страницах СМИ в январе прошлого года, когда журналистам стало известно о ее романе с футболистом сборной России Федором Смоловым. Пара не стала отрицать свои отношения, а футболист даже сделал девушке предложение.

Сейчас Мария и Федор отдыхают на острове Сент-Барт в Карибском море, где у семьи девушки есть вилла. Внучка первого президента России ведет публичную страницу в Instagram, куда выкладывает свои личные фотографии во время путешествий и отдыха.

Как выглядит внучка Бориса Ельцина в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Федор Смолов,Валентин Юмашев,Борис Ельцин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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