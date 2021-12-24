Как выглядит внучка Бориса Ельцина

Мария Юмашева родилась 14 апреля 2002 года в семье младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева. Девушка окончила элитную австрийскую школу, затем училась в Лондоне. Сейчас Мария свободно говорит на трех иностранных языках.

1/13 Мария Юмашева родилась 14 апреля 2002 года в семье младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Девушка окончила элитную австрийскую школу, затем училась в Лондоне Фото: Instagram 3/13 Сейчас Мария свободно говорит на трех иностранных языках Фото: Instagram 4/13 Имя девушки впервые появилось на страницах СМИ в январе прошлого года, когда журналистам стало известно о ее романе с футболистом сборной России Федором Смоловым Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Пара не стала отрицать свои отношения, а футболист даже сделал девушке предложение Фото: Instagram 6/13 Сейчас Мария и Федор отдыхают на острове Сент-Барт в Карибском море, где у семьи девушки есть вилла Фото: Instagram 7/13 Внучка первого президента России ведет публичную страницу в Instagram, куда выкладывает свои личные фотографии во время путешествий и отдыха Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 9/13 10/13 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 12/13 13/13

Имя девушки впервые появилось на страницах СМИ в январе прошлого года, когда журналистам стало известно о ее романе с футболистом сборной России Федором Смоловым. Пара не стала отрицать свои отношения, а футболист даже сделал девушке предложение.

Сейчас Мария и Федор отдыхают на острове Сент-Барт в Карибском море, где у семьи девушки есть вилла. Внучка первого президента России ведет публичную страницу в Instagram, куда выкладывает свои личные фотографии во время путешествий и отдыха.