Мария Юмашева родилась 14 апреля 2002 года в семье младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева. Девушка окончила элитную австрийскую школу, затем училась в Лондоне. Сейчас Мария свободно говорит на трех иностранных языках.
Имя девушки впервые появилось на страницах СМИ в январе прошлого года, когда журналистам стало известно о ее романе с футболистом сборной РоссииФедором Смоловым. Пара не стала отрицать свои отношения, а футболист даже сделал девушке предложение.
Сейчас Мария и Федор отдыхают на острове Сент-Барт в Карибском море, где у семьи девушки есть вилла. Внучка первого президента России ведет публичную страницу в Instagram, куда выкладывает свои личные фотографии во время путешествий и отдыха.
Как выглядит внучка Бориса Ельцина в галерее «Рамблера».