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25 минут назад

Главврач филатовской больницы рассказал о чудесах во время пандемии

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал о чудесных случаях выздоровления тяжелых пациентов в пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Главврач рассказал о чудесах во время пандемии
Фото: Агентство "Москва"/Софья СандурскаяАгентство "Москва"/Софья Сандурская

"Чудес у нас было немало. Это в первую очередь пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью", – заявил медик.

По мнению Вечорко, про такие случаи можно сказать, что люди буквально второй раз родились на свет.

В России за последние сутки выявили 24 703 новых случая коронавируса. Выздоровели 41 213 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией.

В Москве подтвердились 2 126 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 756 пациентам. Еще 2 772 пациента за отчетный период выздоровели.

Общество,Валерий Вечорко,
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