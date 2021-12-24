Танцы в кожаных трусах с жезлами на детской елке сняли на видео

«Это танец полицейских. Мы работаем его не первый год, и первый раз обращают на это внимание. Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает», – пояснил сотрудник Цирка.