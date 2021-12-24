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29 минут назад

Танцы в кожаных трусах с жезлами на детской елке сняли на видео

Танец девушек-полицейских в кожаных трусах на губернаторской елке во Владивостоке вызвал недоумение у некоторых зрителей. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры новогоднего выступления.

Во время представления на арену цирка вышли девушки в фуражках, кожаных шортах и с жезлами в руках и исполнили динамичный танец. Представление для детей организовал гастролирующий Цирк Филатовых. Дрессировщик Александр Филатов рассказал Telegram-каналу «Подъем», что это был «чисто новогодний» номер.

«Это танец полицейских. Мы работаем его не первый год, и первый раз обращают на это внимание. Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает», – пояснил сотрудник Цирка.

Общество,Видео,Александр Филатов,
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