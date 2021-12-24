60% пациентов заявили о готовности пользоваться телемедициной

Сегодня цифровые решения используются во многих отраслях и сферах жизни и здравоохранение не является исключением. Телемедицина может обеспечить доступ для жителей к высококвалифицированным медицинским специалистам, вне зависимости от местонахождения пациента и врача. Эти темы, а также перспективы внедрения передовых практик телемедицины в России обсудили представители медицинского сообщества в рамках круглого стола «Телемедицина: практика применения в России и международный опыт».

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Участники дискуссии отметили, что уже сегодня в России услугами телемедицины пользуется около 10% населения. Медсообщество считает, что изменения, связанные с пандемией, дадут дополнительный импульс для развития телемедицинских технологий и цифровых сервисов в здравоохранении. Так увеличение темпов роста или хотя бы сохранения текущего уровня использования пациентами цифровых и диагностических инструментов ожидают более 88% руководителей медорганизаций, по удаленному мониторингу это 80% экспертов, по виртуальным консультациям – 75%. При этом 60% пациентов готовы пользоваться телемедициной и продолжать лечение дома, под контролем специалистов.

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Александр Пилипчук, член Правления, Директор по цифровой трансформации ГК Медси в рамках своего выступления отметил важность развития медицины уровня врач-пациент и обучения специалистов. «С 2019 года число телеконсультаций у нас выросло в 4 раза. 85% из обращений это не срочная помощь, а работа человека с его специалистом. В целом мы видим, что очевидно есть барьеры на пути развития телемедицины с точки зрения законодательства – это невозможность ставить диагноз даже предварительно в рамках первичной консультации. По повторной консультации тоже есть сложности, есть ограничения с назначением лекарств. Для того чтоб их преодолеть, но и двигаться аккуратно, мы активно продвигаем экспериментально-правовой режим по телемедицине, чтобы понять, как такие изменения смогут помочь развитию системы здравоохранения в целом и телемедицины в частности».

В некоторых странах удаленные консультации уже приравняли к обычным очным визитам. Эксперты отмечают, что самый высокий шанс на цифровизацию имеют такие направления работы как интерпретация результатов анализов, через 3-5 лет. Они ожидают что от 53% взаимодействий в онкологии до 69% в первичной помощи будут осуществляться виртуально, а также во всем, что связано с долгосрочным наблюдением и продолжением лечения – от 48% в онкологии до 67% в первичной помощи.

Биотехнолог, ключевой эксперт практики Цифрового здравоохранения BCG в Берлине Матиас Гехдер считает, что России необходимо решить ряд вопросов для развития телемедицины.

«Самое первое и, я бы сказал, основополагающее — нужно обеспечить в России возможность дистанционной постановки диагноза и назначения терапии по решению врача. Во-вторых, уже в рамках онлайн-консультации врач должен иметь возможность выдавать рецепты на лекарства. В-третьих, больничные листы: сейчас в условиях пандемии особенно важно, чтобы они открывались онлайн для максимального снижения числа посещений медучреждений людьми с потенциально ослабленным иммунитетом», — отметил он.